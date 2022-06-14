У Празі зачиняється центр прийому біженців з України [ Редагувати ]
У Празі з 15 червня зачиниться центр допомоги біженцям з України. Про це повідомив мер чеської столиці Зденек Гржиб, передають Ceske Noviny.
За словами мера, Прага вже не має можливостей для розміщення біженців.
Якщо ситуація із розподілом біженців зміниться, ми готові відкрити цей центр. Але ми не можемо приймати людей там, де не можемо про них подбати.
За словами мера Праги, влада міста має звільнити частину готелів і пансіонів, в яких тимчасово були розміщені біженці, для туристів.
За даними МВС Чехії на 10 червня, після 24 лютого до республіки прибуло майже 370 тис. українських біженців. 53,6 тис. людей прийняла Прага та прилеглий до неї Центрально-Чеський край. Ще 11 країв прийняли по 10-21 тис. людей. Два краї, Пльзенський та Південно-Моравський, прийняли відповідно 27 тис. та 36 тис. осіб.
Нагадаємо, що з 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців.
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