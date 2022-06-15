Окупанти зруйнували три мости через Сіверський Донець, що ще більш ускладнило логістику. Про це пише керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Однак, Сєвєродонецьк не втратив сполучення з контрольованою Україною територією.

росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюються заходи для витискання ворога із центра міста. Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів. Через підрив мостів ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком залишаються.

Наразі гуманітарна ситуація в місті є критично. Ще на початку вуличних боїв в місті перебували близько 10 тисяч цивільних, однак їх кількість сьогодні є невідомою.