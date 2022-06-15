Бої та підірвані мости: що відбувається у Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Окупанти зруйнували три мости через Сіверський Донець, що ще більш ускладнило логістику. Про це пише керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
Однак, Сєвєродонецьк не втратив сполучення з контрольованою Україною територією.
росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюються заходи для витискання ворога із центра міста. Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів. Через підрив мостів ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком залишаються.
Наразі гуманітарна ситуація в місті є критично. Ще на початку вуличних боїв в місті перебували близько 10 тисяч цивільних, однак їх кількість сьогодні є невідомою.
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