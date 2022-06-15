В Україні наближається сезон збору урожаю, тому передумов для зростання цін немає. Крім того, влітку зазвичай дешевшає молочна продукція. Про це повідомляє перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, якого цитує пресслужба міністерства.

Щодо цін на с/г продукцію, то є елемент сезонності. Якщо ми говоримо про групу садівництва - овочі, плоди, ягоди, - то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Як мінімум до кінця жовтня передумов для зростання цін немає.

Як зазначив Висоцький, аналогічно в цей період також збільшуються надої корів та дещо дешевшає молочна продукція.