Радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови рб росії дмитра медведєва про не існування України через два роки в контексті можливого ленд-лізу щодо газу з США. Про це свідчить його заява в Twitter.

За його словами, таке могла сказати лише "маленька людина з великими комплексами".

Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу.

Подоляк запевнив, що "Україна була, є й буде", а "де буде медведєв за 2 роки - питання".