Подоляк відповів медведєву на погрози щодо ленд-лізу по газу [ Редагувати ]
Радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови рб росії дмитра медведєва про не існування України через два роки в контексті можливого ленд-лізу щодо газу з США. Про це свідчить його заява в Twitter.
За його словами, таке могла сказати лише "маленька людина з великими комплексами".
Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу.
Подоляк запевнив, що "Україна була, є й буде", а "де буде медведєв за 2 роки - питання".
Якби 🇷🇺 імперіалізм мав обличчя, це був би #медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде д. медведєв за 2 роки – питання.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022
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