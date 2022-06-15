Україні потрібно те, що виб'є з рук росії її головну ідеологічну зброю - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів.
Він сказав, що Україна має отримати все для перемоги.
"Сучасну й достатньо потужну зброю, фінансову допомогу й фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме - твердження, ніби Європа не здатна до реального об'єднання й ніби Україна не потрібна Європі", - заявив глава держави.
по темі
Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна
Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі
Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців
Україна у війні проти рф має здобути дві перемоги - тимчасову та велику
Відтіснення російських військ на позиції, зайняті до вторгнення, буде серйозною тимчасовою перемогою для України, але повний суверенітет над її територією залишається кінцевою метою