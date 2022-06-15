Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої Держави. І після перемоги про це можна буде розказано значно більше", - сказав представник МВС.