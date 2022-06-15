Артилерія, ракети та РСЗВ: глава Пентагону перерахував зброю, яку передадуть Україні [ Редагувати ]
Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі оприлюднив новий пакет військової допомоги, який передадуть Україні для захисту від російської агресії.
У новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає:
- 18 гаубиць калібру 155 мм;
- 36 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди для РСЗВ HIMARS;
- 4 автомобілі для ремонту техніки;
- 2 системи берегової охорони з ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема прилади нічного бачення.
Глава Пентагону зазначив, що допомога почне надходити з серпня.
Як повідомляли "Подробиці", Словаччина передасть Україні гелікоптери Мі-17, Німеччина - 3 реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерійські системи.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден 15 червня зателефонував Володимиру Зеленському, щоб повідомити про виділення Україні $1 млрд військової допомоги.
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