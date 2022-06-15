Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі оприлюднив новий пакет військової допомоги, який передадуть Україні для захисту від російської агресії.

У новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає:

18 гаубиць калібру 155 мм;

36 тис. снарядів калібру 155 мм;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди для РСЗВ HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема прилади нічного бачення.

Глава Пентагону зазначив, що допомога почне надходити з серпня.

Як повідомляли "Подробиці", Словаччина передасть Україні гелікоптери Мі-17, Німеччина - 3 реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерійські системи.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 15 червня зателефонував Володимиру Зеленському, щоб повідомити про виділення Україні $1 млрд військової допомоги.