Глава Пентагону вперше з початку війни в Україні провів переговори з шойгу [ Редагувати ]
Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з початку війни в Україні провів переговори зі своїм російським колегою сергієм шойгу. Глава Пентагону закликав його негайно припинити бойові дії.
Про це повідомляє пресслужбу Пентагону.
"13 травня Ллойд Остін вперше з 18 лютого поговорив з Сергієм Шойгу", - йдеться в повідомленні.
В ході бесіди глава Міноборони США закликав до негайного припинення вогню в Україні. Остін також підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.
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