Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три країни - артилерію [ Редагувати ]
Словаччина передасть Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерійські системи. Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.
Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси.
Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ росії на Донбасі.
Міністр оборони США повідомив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден 15 червня зателефонував Володимиру Зеленському, щоб повідомити про виділення Україні $1 млрд військової допомоги.
Українські захисники отримають протикорабельні ракети Harpoon, далекобійну артилерію та боєприпаси для американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
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