Ми привезли в Україну меседж про підтримку України та єдність з ЄС. Та озвучимо президенту Володимиру Зеленському знак нашої європейської підтримки всіх українців.

Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон перед ЗМІ після прибуття на київський вокзал, цитує Rai News.

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - заявив Макрон.