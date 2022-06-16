Чернівецькі піротехніки показали дітям муляжі вибухівки, яку можуть знайти під ногами [ Редагувати ]
Артснаряди, гранати та міни. Муляжі вибухівки, яку можуть знайти під ногами, показали дітям-переселенцям чернівецькі піротехніки. Як поводитися, коли побачили небезпечний предмет та як відшукати гранату самостійно за допомогою металошукача. Такі знання і вміння тепер, на жаль, - не дитяча гра, а необхідність, - кажуть ті, хто розміновував українські міста і села, де побували окупанти.
Муляжі вибухівки у парку дітям показує чернівецький піротехнік Михайло Годзіна. Небезпечний врожай він із командою інших рятувальників власноруч збирав на Київщині. Це і непомітно прикопані міни на польових дорогах, гранати, якими були нашпиговані будинки мирних людей. Найпотужніша - 500-кілограмова авіабомба посеред поля у селі Перемога на Київщині. Ударна хвиля під час знешкодження сягала кількох кілометрів, а на місці розриву утворилась вирва у сім метрів завглибшки.
Михайло Годзіна, керівник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернівецькій області:
Міні-ставочок в полі, можна сказати. Ми стояли, то як ударна хвиля пішла - то аж машина колихнулася. А якби вона взірвалася на поверхні. Ви уявляєте, скільки грунт стримав осколків, скільки земля взяла в себе.
А ще є підступна пелюстка. 80-грамова міна може завдати непоправної шкоди.
Емма з Херсону намагається і себе спробувати у ролі піротехніка. Хоч і страшно, краще хай знає, як виглядає загроза, каже її матір Ліза.
Ми живемо біля моря. І ми плануємо туди повернутися. І я не знаю, скільки років ми там будемо ще щось знаходити.
У свої сім років дівчинка розуміє, що таке війна. З дому у центрі Херсону вона бачила окупаційні війська та чула постріли, а виїжджаючи з рідного міста, 10 годин проходили російські блок-пости.
Ліза, переселенка з Херсона:
Грозу ми боїмося, як смерті, тому що вона думає, що то нас бомблять, і треба кудись бігти. Багато хто залишився, з ними немає зв'язку. Також навіть коли вони виходять на зв'язок, ми не маємо змоги дізнатись насправді, як там справи. Якщо ти звертаєшся там українською мовою, в тебе переривається зв'язок.
Діти з міст і сіл, де побували рашисти, усвідомлюють, що слід уважно дивитись під ноги. А коли побачили підозрілий предмет, не підходити близько.
Михайло, переселенець з Києва:
Мені мама вже це говорила. Ну, десять разів, напевно, вже. Підходиш, якщо бачиш - відходиш на велику відстань, і дзвониш у службу, телефон. Якщо немає - просиш когось з дорослих подзвонити.
Чернівецькі рятувальники вже провели понад півсотні заходів, де показують і нагадують, як вберегтися від страшних сюрпризів, що залишали по собі рашисти. А невдовзі піротехніки знову рушають очищати українську землю від мін та гранат.
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Піротехніки ці території постійно розміновують, людям же радять бути дуже обереженими.
Поля Криворіжжя щедрі на врожай. От тільки після трьох місяців війни вони дуже небезпечні!!! Нині на цих землях замість аграріїв доводиться почасти працювати саперам.
У селах Запорізької області снаряди останнім часом рясним дощем сипляться на голови людям.
Село Горенка. Тут немає жодних військових чи стратегічних об'єктів. Але рашисти майже місяць його щедро засипали градами та ракетами. Коли російських окупантів прогнали, територію почали розміновувати.
Втім застереження - по суті єдиний важіль впливу рятувальників на відчайдух, яким кортить відпочити біля водойм. Жодного покарання за відвідування пляжів у воєнний час - немає.
Смертельна небезпека, яка ховається у траві, ґрунті та водоймах. Вже майже чотири сотні населених пунктів вибухотехніки звільнили від "рашистських" сюрпризів. Утім, нерозірваних мін та снарядів, залишається ще безліч.