Норвегія заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з росії [ Редагувати ]
Норвегія вводить ембарго на російську нафту. Уряд країни також забороняє імпорт нафтопродуктів з росії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.
Ембарго на російську нафту вводять в рамках шостого пакета санкцій ЄС.
"Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з Росії до Норвегії", - заявила глава МЗС Аннікен Хюітфельдт.
При цьому Норвегія визначила перехідні періоди. Так, з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року - для нафтопродуктів.
У МЗС Норвегії підкреслили, що введені санкції націлені обмежити здатність росії фінансувати війну в Україні і спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.
по темі
Чого очікувати від цієї зустрічі? І як готуються до неї зараз - розкаже Олена Абрамович.
Лідери Євросоюзу домовилися про це на дводенному позачерговому саміті у Брюсселі. Щоправда, ембарго це неповне.
Узагалі відносини Києва та Будапешта ніколи не були простими. За останні роки наші держави неодноразово сварилися - і через мову, і через паспорти, і через вибори. Ольга Жидецька проаналізувала усі чвари.
Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вивчають можливість підвищити видобуток нафти на 430 тис. барелів на добу для липня. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на членів делегацій майбутнього засідання ОПЕК+
Цьому сприятиме ембарго на нафту