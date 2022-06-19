Щорічно в третю неділю червня відзначається Міжнародний день медичного працівника - однієї з найважливіших і найбільш відповідальних з існуючих у світі професій. Цього року свято випало на 19 червня. Привітайте знайомих представників професії та подякуйте за те, що ці люди щоденно рятують наші життя.

З Днем медика! Від щирого серця бажаю величезного здоров'я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів, і щоб робота приносила не тільки користь, але і радість, а також фінансове благополуччя. Будьте щасливі, активні, кохані і позитивні завжди!

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує!

***

Вітаю З Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові і успішні!

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

Ви життя рятуєте,

Зуби запломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень

Допоможете на світ,

Малечі народитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це - здоров’я,

Самим не хворіти!

В радості й добрі сто років,

Людям ще служити!

З Днем медичних працівників! Успіхів у вашому благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, що включає слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.

***

Багато є лікарів хороших,

Таких як ви – в країні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці!

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне!

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника!

***

З Днем медика від щирого серця вітаю. Бажаю не тільки піклуватися про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі і гарного настрою.