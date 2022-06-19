День медика: красиві привітання у віршах та картинках [ Редагувати ]
Щорічно в третю неділю червня відзначається Міжнародний день медичного працівника - однієї з найважливіших і найбільш відповідальних з існуючих у світі професій. Цього року свято випало на 19 червня. Привітайте знайомих представників професії та подякуйте за те, що ці люди щоденно рятують наші життя.
З Днем медика! Від щирого серця бажаю величезного здоров'я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів, і щоб робота приносила не тільки користь, але і радість, а також фінансове благополуччя. Будьте щасливі, активні, кохані і позитивні завжди!
В день найкращих лікарів
вітаю наших докторів!
Бо надважка робота в вас —
Життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує!
***
Вітаю З Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові і успішні!
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
***
Ви життя рятуєте,
Зуби запломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень
Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це - здоров’я,
Самим не хворіти!
В радості й добрі сто років,
Людям ще служити!
З Днем медичних працівників! Успіхів у вашому благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, що включає слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.
***
Багато є лікарів хороших,
Таких як ви – в країні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці!
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
***
День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне!
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника!
***
З Днем медика від щирого серця вітаю. Бажаю не тільки піклуватися про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі і гарного настрою.
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