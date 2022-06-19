Франція передасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Цезар. Ця зброя - флагман французької артилерії. 12 гаубиць калібру 155 мм уже демонструють себе на передовій. Як і інша новітня закордонна техніка.

Як наші військові опановують іноземні розробки? І як останні показують себе у бою - розкаже Ольга Жидецька.

Так виглядає бойовий постріл з самохідної артилерійської установки Цезар. За її допомогою наші підрозділи вже понад місяць нищать окупантів на Донбасі. Ці гаубиці на колісній тязі - справжня гордість французького військпрому. Б'ють 155-міліметровими набоями на відстань 40 кілометрів. Зі швидкістю від п'яти до восьми пострілів за хвилину.

Ця артсистема також може використовувати активно-реактивні снаряди довшого радіусу дії. Призначення гаубиць багатоцільове - вони ефективні і у контрбатарейній боротьбі, і у знищенні живої сили. Серед основних переваг, які відзначають наші вояки, точність та низька витратність в експлуатації. А ще швидка маневреність та мобільність.

Гліб, командир розрахунку:

Оскільки в умовах сучасної війни це є дуже важливим фактором. Наші старі системи - вони стаціонарні. Можна так сказати. Це причепна артилерія - в полі поставив. А Цезар, це дуже маневрена техніка.

Бойовий розрахунок, що працює на Цезарях, складається з 5-6 людей. Для екіпажу розроблена броньована кабіна, здатна захистити від осколків та куль калібру 7,62. Навчання роботі з цими гаубицями для українських вояків організувала Франція. У Генштабі кажуть, це було нескладно. Щоб опанувати новітню техніку персоналу знадобилося до 3х годин.

Гліб, командир розрахунку:

Єдина проблема, яка може виникнути - це англійська мова. Проте я її знаю. Дехто не знає. Тому - важче. Так усе інтуїтивно понятно.

Слабке місце французьких Цезарів - низька прохідність по бездоріжжю. У цьому вони поступаються гусеничним САУ. Таким як модель М109, яку Україні надали Сполучені Штати. Зі 155міліметрової артилерії українські вояки також успішно опанували італійські гаубиці FH70, КРАБИ, а також причепні М777.

Та українські військові успішно відбивають атаки ворогова не тільки за допомогою західної зброї. Чисельній перевазі росіян у кількості озброєння та набоїв наші бійці протиставляють якісну роботу артилерії та планування бойових операцій.

Григорій, військовий ЗСУ:

Вміло застосовують те, що в нас є зараз на озброєнні. У ворога, звісно, є багато артилерії, він не рахується зі своїми снарядами. Просто валять аби-куди, аби працювати.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала від західних партнерів 150 гармат великого калібру, 250 бронемашин західних зразків, кількасот танків, протикорабельні ракети, гранатомети, бойові безпілотники, набої та військове спорядження. Це, на думку експертів, не тільки має пришвидшити нашу перемогу але й допомогти українській армії перейти на стандарти НАТО.