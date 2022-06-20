Підтримки України: у ЄС обговорять подальші кроки [ Редагувати ]
У понеділок, 20 червня, на плановій зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять війну в Україні, насамперед можливості вивезення зерна, заблокованого росією. Про це повідомляє Reuters.
Також глави МЗС ЄС розглянуть відносини з Єгиптом, який є одним з потенційних покупців українського зерна.
Чи буде в майбутньому необхідність у супроводі цих комерційних судів, це знак питання. Я не думаю, що ми ще цього досягли.
Тим часом переговори в ЄС про новий пакет санкцій проти росії тривають. За словами представника ЄС нові заходи не є неминучими. За словами чиновника, наявні санкції вже великі, і "можливості для угоди про введення санкцій щодо експорту російського газу в ЄС невеликі".
Очікується обмін думками на пропозицію Єврокомісії надати Україні статусу кандидата, а також збільшити постачання зброї.
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