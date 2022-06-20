ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області [ Редагувати ]
ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області. Про це заявив радник голови ОВА Сергій Хлань.
ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець.
Радник голови Херсонської військової адміністрації також додав, що на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.
По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю.
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