Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України [ Редагувати ]
Білорусь вже взяла участь в агресії проти України, надавши росії свою територію для запуску ракет і російських військ. Однак масштабно воювати проти України Білорусь навряд чи буде.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню LB.
"Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії - саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Однак ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - заявив він.
Єрмак переконаний, що Білорусь повинна нести відповідальність за фактичну співучасть у війні - пропорційно обсягам цієї співучасті.
"Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь неактивно бере участь у війні", - підкреслив він.
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