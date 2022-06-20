Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на його сторінці у Facebook визнати "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі "Facebook" розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій - незаконних утворень "ДНР" і "ЛНР".

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

На даний момент Facebook-сторіка Черновецького не має жодних дописів. Видання "СТРАНА.ua" опублікувало скриншоти дописів, через які проти Черновецького почали розслідування.

Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках. Він давно живе за межами України. Повідомлялося, що він перебрався до Грузії.

У 2015 році Леонід Черновецький заявив, що передає свій бізнес сину Степану. Наразі Степан Черновецький посідає 13-е місце у рейтингу найбагатших людей України. За версією українського Forbes його статки становлять $545 млн.

У 2017 році Черновецькому повідомили про підозру за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві. Суд дозволив його затримання.