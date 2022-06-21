За минулу добу, 20 червня, росія втратила в Україні ще 300 військових. Також було знищено сім крилатих ракет ворога. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,

артилерійських систем - 752 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - (+1) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),

крилаті ракети - 137 (+7),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,

спеціальна техніка - 59 (+4).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.