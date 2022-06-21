Втрати ворога: в Генштабі повідомили останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу, 20 червня, росія втратила в Україні ще 300 військових. Також було знищено сім крилатих ракет ворога. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1496 (+19) од,
- бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,
- артилерійських систем - 752 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS - (+1) од,
- засоби ППО - 98 (+0) од,
- літаків - 216 (+0) од,
- гелікоптерів - 181 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
- крилаті ракети - 137 (+7),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,
- спеціальна техніка - 59 (+4).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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