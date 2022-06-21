Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

Прийнятий закон (проект 7418) відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

За даними уряду, в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів.