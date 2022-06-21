Безмитне ввезення автомобілів для українців скасували: Рада визначила дату [ Редагувати ]
Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.
Прийнятий закон (проект 7418) відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).
Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
За даними уряду, в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів.
по темі
У вівторок, 21 червня, у парламент внесли кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Верховна Рада України прийняла законопроєкт №7398
В Україні з’явиться "білий" список російських артистів. Російські зірки, які потрапили до переліку, зможуть, як і раніше, гастролювати в Україні, а їхня музика - крутитися на радіо та музичних каналах .
Верховна Рада внесла тимчасові зміни до закону про загальну середню освіту, які на час воєнного стану скасовують обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року
У Києві з понеділка, 20 червня, відновлюють рух автомобілів мостами Патона й Метро. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко