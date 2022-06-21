Словенія відправила Україні 35 югославських БМП М-80 (фото) [ Редагувати ]
Сьогодні, 21 червня, до України надійдуть 35 югославських бойових машин піхоти М-80, які вчора ввечері відправили зі Словенії. Про це порталу 24ur.com заявив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець.
Словенія передала бойові машини піхоти. 35 таких машин із калібром 20 міліметрів, вироблених у Югославії. Це вже ухвалено і продовжується...
Ми можемо запропонувати інструкторів для екіпажів для української армії, швидше за все, на нашій землі чи десь на землі НАТО.
Словенська влада також допоможе Україні постачанням бронетехніки, яка вже знаходиться на залізничній станції Престранек і готова до відправки, повідомляє портал.
В обмін на поставки бронетехніки Україні Словенія отримає від США ваучер на купівлю зброї на суму, що перевищує пожертвування.
БМП М-80
БМП-80 - бойова машина з екіпажем із трьох солдатів та місцем для озброєного загону. Вона оснащена 20-міліметровою гарматою, кулеметом та пусковими установками протитанкових ракет Maljutk.
Виготовлена компанією "Південімпорт" 40 років тому для Югославської народної армії. БМП брала участь практично у всіх бойових діях на території колишньої Югославії.
БМП М-80
Нагадаємо, що Німеччина вперше опублікувала список зброї, яку надасть Україні.
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