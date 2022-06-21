Німеччина вперше опублікувала список зброї, яку надасть Україні [ Редагувати ]
Уряд Німеччини вперше опублікував список відправлених Україні озброєнь, а також план подальших постачань. До переліку увійшли зокрема системи ППО IRIS-T SLM, передачу яких відправлення яких анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Терміни передачі озброєнь влада ФРН не наводить з міркувань безпеки.
Німеччина передасть Україні наступне (повний список тут):
- система ППО IRIS-T SLM;
- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) та запчастини до них;
- 40 розвідувальних дронів;
- 54 бронетранспортери М113 (поставки з Данії);
- 30 зенітних самохідних установок Gepard;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.
- 80 машин Toyota пікап;
- 22 вантажівки;
- 8 мобільних наземних РЛС і тепловізійні прибори;
- РЛС артилерійської локації COBRA;
- 100 тис. артилерійських і 53 тис. зенітних боєприпасів, 5,8 млн патронів до вогнепальної зброї;
- 5 тис. касок,
- 65 холодильників для медикаментів і 100 тис. аптечок.
Нагадаємо, що 22 червня до України мають доставити сім гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) з резервів Бундесверу.
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