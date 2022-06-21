Уряд Німеччини вперше опублікував список відправлених Україні озброєнь, а також план подальших постачань. До переліку увійшли зокрема системи ППО IRIS-T SLM, передачу яких відправлення яких анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Терміни передачі озброєнь влада ФРН не наводить з міркувань безпеки.

Німеччина передасть Україні наступне (повний список тут):

система ППО IRIS-T SLM;

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) та запчастини до них;

40 розвідувальних дронів;

54 бронетранспортери М113 (поставки з Данії);

30 зенітних самохідних установок Gepard;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.

80 машин Toyota пікап;

22 вантажівки;

8 мобільних наземних РЛС і тепловізійні прибори;

РЛС артилерійської локації COBRA;

100 тис. артилерійських і 53 тис. зенітних боєприпасів, 5,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

5 тис. касок,

65 холодильників для медикаментів і 100 тис. аптечок.

Нагадаємо, що 22 червня до України мають доставити сім гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) з резервів Бундесверу.