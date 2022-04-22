Словенія передасть Україні 54 танки М-84 [ Редагувати ]
Словенія передасть Україні 54 танки М-84 - головний танк армії Югославії 1980-х років - ліцензійний варіант радянського танка Т-72. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Також уряд ФРН готує постачання Україні радянських танків T-72 через Словенію за принципом так званого кругового обміну. Про це повідомило в четвер агентство DPA з посиланням на джерела.
Угода передбачає надання Словенією із запасів збройних сил країни Києву танків, а Німеччина зобов'язується потім замінити їх на німецькі бойові машини піхоти (БМП) Marder та бронетранспортери Fuchs.
У Берліні вважають, що українцям для використання радянських T-72 не потрібно проходити навчання, оскільки вони вже є на озброєнні ЗСУ.
Нагадаємо, що в Пентагоні вважають, що в України більше танків "на ходу", ніж у росії.
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