Жіноча збірна України уперше за 17 років здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах. Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Українські шпажистки Влада Харькова, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль, Інна Бровко у рівному та напруженому поєдинку за третє місце перемагають Швейцарію (45:42) і приносять Україні третю медаль чемпіонату Європи в Анталії.

На шляху до медалі українки здолали команди Румунії та Польщі, а у півфіналі поступилися Франції.

Влада Харькова, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль, Інна Бровко

Востаннє нагороду континентальної першості в жіночій шпазі українська команда здобувала у далекому 2005-му в угорському місті Залаегерсег. Тоді так само на третю сходинку п’єдесталу зійшли Ольга Партала, Надія Фортунатова, Єва Виборнова і Яна Шемякіна.

На Євро-2022 збірна України з фехтування вже має повний комплект нагород: індивідуальне "золото" шпажистки Влади Харькової, командне "срібло" шаблістів і "бронзу" в жіночій командній шпазі.