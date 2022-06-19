Українка Владислава Харкова здобула "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування, який проходив у турецькій Анталії. Про це повідомляє Федерація фехтування України.

У фіналі змагань шпажисток 25-річна киянка Владислава Харкова перемогла віцечемпіонку Олімпіади-2016 у Ріо та дворазову чемпіонку світу Росселло Ф'ямінго з Італії (15:10).

До цього Харкова перемогла:

Вероніку Білешову з Чехії (15:10);

Дамланур Сомнус з Туреччини (15:9);

віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції (15:11),

Естер Мухарі з Угорщини ( 15:8),

у півфіналі - Мартіну Сватовську-Венгларчик з Польщі (15:10).

Владислава Харкова стала першою українкою за останні 17 років, яка здобула "золото" на чемпіонаті Європи у змаганнях шпажисток. Для України - це третя перемога в історії. У 2004 році чемпіонкою Старого Світу стала Наталія Конрад, а в 2005 році - Яна Шемякіна.

Нагадаємо, що український тренер приніс Японії перше в історії олімпійське "золото" з фехтування.