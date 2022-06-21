На Луганщині на південь від Лисичанська російські війська захопили селища Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у Сєвєродонецьку. Ворог здійснював вогневий вплив з танків і артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне - Воронове та Метьолкіне - Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка - Підлісне рашисти захопили населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюються на зайнятих рубежах. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські захисники успішно відбили.

Захоплення Підлісного та Мирної Долини загрожує оточенням українських військ у районі Золотого та Гірського. Зв'язок з Лисичанськом у захисників залишився лише через Рай-Олександрівку.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти захопили Тошківку на Луганщині.