На Луганщині окупанти захопили Підлісне та Мирну Долину [ Редагувати ]
На Луганщині на південь від Лисичанська російські війська захопили селища Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у Сєвєродонецьку. Ворог здійснював вогневий вплив з танків і артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.
Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне - Воронове та Метьолкіне - Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.
Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.
На напрямку Тошківка - Підлісне рашисти захопили населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюються на зайнятих рубежах. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.
Штурм у напрямку Високого українські захисники успішно відбили.
Захоплення Підлісного та Мирної Долини загрожує оточенням українських військ у районі Золотого та Гірського. Зв'язок з Лисичанськом у захисників залишився лише через Рай-Олександрівку.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти захопили Тошківку на Луганщині.
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