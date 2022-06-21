Окупанти захопити Тошківку на Луганщині [ Редагувати ]
Російські війська захопили Тошківку на Луганщині. Про це повідомив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко в ефірі національного телемарафону.
Також окупанти намагаються "пробити" оборону українських військ між Долиною та Гірським.
Контроль противника над Тошківкою та над Врубівкою, про захоплення якої "ЛНР" заявила минулого тижня, створює загрозу оточення для українських військ у Гірському та Золотому.
Для того, щоб замкнути кільце, російським військам доведеться взяти села Мирна Долина та Рай-Олександрівка.
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію заводу "Азот".
по темі
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганської області, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Станом на суботу, 11 червня, українські захисники контролюють третину Сєвєродонецька, який є адміністративним центром Луганської області. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк
У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають вуличні бої. Українські захисники та російські окупанти ведуть справжню артилерійську дуель. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк
Майже 800 людей ховаються у бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону