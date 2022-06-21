Російські війська захопили Тошківку на Луганщині. Про це повідомив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко в ефірі національного телемарафону.

Також окупанти намагаються "пробити" оборону українських військ між Долиною та Гірським.

Контроль противника над Тошківкою та над Врубівкою, про захоплення якої "ЛНР" заявила минулого тижня, створює загрозу оточення для українських військ у Гірському та Золотому.

Для того, щоб замкнути кільце, російським військам доведеться взяти села Мирна Долина та Рай-Олександрівка.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, ЗСУ контролюють лише територію заводу "Азот".