Сєвєродонецьк - ключова точка: Залужний розповів про оборону Луганщини [ Редагувати ]
Російські війська на Луганщині атакують одночасно на девʼяти напрямках, а Сєвєродонецьк залишається ключовою точкою в обороні області. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.
Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.
З метою витіснення українських захисників ворог застосовує авіацію, РСЗВ і артилерію.
Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.
Нагадаємо, що окупанти зруйнували всі три мости через Сіверський Донець, які ведуть до Сєвєродонецька.
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