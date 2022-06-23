Війна може закінчитися найближчим часом: у Зеленського зробили заяву [ Редагувати ]
Внутрішня нестабільність в рф може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.
Про це повідомляє радник голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю виданню "Бабель".
"Навіть незважаючи на різницю в концентрації ресурсів, у росії можуть розпочатися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом та внутрішніми конфліктами. Тобто війна, начебто, може бути затяжною. Але вона може закінчитися найближчим часом", - наголосив Подоляк.
Він також додав, що ймовірність тривалого конфлікту залишається реальною через кількість зброї у росії. Це буде війна "на виснаження ресурсів" сторін конфлікту.
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