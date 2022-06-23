Внутрішня нестабільність в рф може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Навіть незважаючи на різницю в концентрації ресурсів, у росії можуть розпочатися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом та внутрішніми конфліктами. Тобто війна, начебто, може бути затяжною. Але вона може закінчитися найближчим часом", - наголосив Подоляк.

Він також додав, що ймовірність тривалого конфлікту залишається реальною через кількість зброї у росії. Це буде війна "на виснаження ресурсів" сторін конфлікту.