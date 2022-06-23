Українські війська зупинили наступ російських військ у напрямку південної околиці Лисичанська, ворог тисне на Сєвєродонецьк, там тривають бої. Також ЗСУ відбили атаку росіян поблизу Долини та Богородичного на захід від Святогорська. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 23 червня.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб. На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та РСЗВ у районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

ворог обстрілює цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та РСЗВ у районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти. На Донецькому напрямку противник продовжує атакувати позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк і Миколаївка.

противник продовжує атакувати позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк і Миколаївка. Окупанти закріплюються на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

ворог активних дій не вів. На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають. Українські захисники зупинили наступ рашистів у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат і змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового. Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина. Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти. Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили.

противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили. На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога має п’ять носіїв високоточної зброї.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні заявив, що російські війська мають вогневу перевагу на фронті, ЗСУ ведуть маневрену оборону та займають більш вигідні позиції.