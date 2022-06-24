Ворог вдарив із "Ураганів по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Вночі на п'ятницю, 24 червня, ворог знову вдарив по Криворізькому району Дніпропетровської області із "Ураганів". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Потрапив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. У Широківській громаді є руйнування.
Люди не постраждали.
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