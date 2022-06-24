Робітничі професії будуть найбільш затребувані після війни - експерти [ Редагувати ]
Будівельники, слюсарі, а ще фахівці відновлювальної енергетики. Більшість експертів стверджують, що самі робітничі професії будуть найбільш затребувані - коли закінчиться війна. Бо ж саме за останні місяці кількість людей, які шукають роботу зросла майже вдвічі, констатують у міському центрі зайнятості. Зараз роботодавці шукають здебільшого працівників робітничих та медичних спеціальностей.
До приймальної комісії профтехучилища черга ще з вулиці. А всередині заяву до вступу вже пише Тимур. Хлопець із Сєвєродонецька. Наприкінці березня евакуювався до Дніпра. В електронній формі зібрав усі документи та прийшов за професією. Хоче навчатися на слюсаря з ремонту колісно-транспортних засобів та водія категорій В та С.
Тимур Кулін, абітурієнт:
Мені подобається щось чинити, я люблю автотранспорт, я люблю водити, мені подобається це. Я вважаю, не треба занадто довго чекати, я почну трішки раніше навчатися. Я вважаю це мій шлях.
У профтехучилищі ще у травні почали приймати заяви на вступ. Серед усіх охочих, що їх подали - десята частина - переселенці.
Людмила Дзюкова, заступниця директора профтехучилища:
Виникають питання щодо документів освіти. На цей час - це вирішується питання на рівні департаментів, ті документи, які є вже, приймаємо, а ті яких немає працюємо зі службами у справах дітей. Працюємо з громадами., щоб допомогти зібрати документи.
Цьогоріч у навчальному закладі планують набрати майже 400 студентів. Уже зрозуміло, які спеціальності - найбільш популярні.
Тетяна, секретарка приймальної комісії:
Зараз це, мабуть, будівельники, сварщики, це слюсари, це оформлювач вітрин, приміщень та будинків.
До того ж - профтехучилище вперше відкриває набір на новий фах - відновлювальна енергетика.
Сергій Зуєнко, старший майстер:
На даному обладнанні ми навчаємо професії майстер з монтажу та ремонту систем відновлювальної енергетики. Студенти будуть навчатися встановлювати, обслуговувати й ремонтувати даний тип обладнання. Далі у нас розміщені сонячні панелі на стелі й інвектори для перетворення постійного струму, зміни струму мережі.
Просто в аудиторії встановили обладнання, за допомогою якого приміщення опалюється, вентилюється, подається гаряча вода.
Олександр Стрілець, директор профтехучилища:
Це потужний новий напрямок, тому працювати зможуть на підприємствах, які займаються проєктуванням, монтажем, які займаються обслуговуванням, а це десятки, сотні, тисячі фірм, які у нас будуть працювати, в Україні аби мати енергетичну незалежність.
На Дніпропетровщині працюють більше півсотні профтехучилищ. Заяви на вступ прийматимуть до кінця літа.
Любов Кравченко, керівниця управління науки, департаменту освіти та науки Дніпропетровської військової адміністрації:
Регіональне замовлення для підготовки кваліфікованих робітників більше як сім тисяч осіб за бюджетний кошт, а для закладів фахової більше, як п'ять тисяч осіб. Її і ми готові сприяти для того, щоб вони мали можливість обрати професію, вивчитися та працевлаштуватися.
Студентам-переселенцям вже підготували місця у гуртожитках, до того ж вони отримуватимуть стипендію - тисячу двісті гривень. За умови гарного навчання.
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