Актуальна карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах [ Редагувати ]
Україна вже чотири місяці стримає російську військову агресію та намагається відкинути ворога. Згідно з оновленою картою бойових дій, ситуація на фронтах досить складна.
Про це повідомляє DeepStateMap.
За даними карти, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, щоб повернутися до попередніх позицій.
Найскладніша ситуація залишається на Донбасі. російська армія наступає поблизу Лисичанська та намагається заблокувати українських захисників. Важкі бої йдуть також в районі Сєвєродонецька та в напрямку Слов'янська.
На півдні продовжується поступовий наступ ЗСУ. Захисники мають успіхи у напрямку тимчасово окупованого Херсона.
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