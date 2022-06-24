Хвиля безробіття набирає обертів в Україні [ Редагувати ]
Отже. Відтепер, з отриманням статусу кандидата у члени Європейського Союзу, процес інтеграції України до ЄС - незворотній.
І цей статус - це нові перспективи. І серед них: доступ до програм фінансової підтримки ЄС, нові інвестиції та нові робочі місця. Бо зараз - з початком вторгнення росії - безробіття стало в Україні великою проблемою.
Мільйони людей втратили роботу. Бо підприємства або просто закриваються, або - суттєво скорочують штат. Більше - розкаже Стас Кухарчук.
Ще в січні черкащанка Світлана була підприємицею - виробляла і продавала сувеніри. З початком російського вторгнення була змушена згорнути свою діяльність. Зараз намагається заробити на хліб у різний спосіб. Знайшла підробіток водієм за наймом - приганяє машини з-за кордону. Роботу за фахом дівчина не знайшла.
Світлана Кузмічьова, жителька Черкас:
В мене дві освіти! Перша - банківська, друга - бухгалтер, але вакансій на сьогодні для влаштування немає. Тут вже берешся за будь-яку роботу …тому…
Хапатися за хоча б якийсь заробіток зараз змушені тисячі жителів міста. Місцеві підприємства почали скорочувати штат та оптимізувати роботу. І хвиля безробіття тільки набирає оберти.
Олена офіційно безробітна з першого червня. Жінка працювала на підприємстві торгівельної сфери. Разом із нею роботодавець скоротив ще тринадцятьох працівників. У центрі зайнятості вона намагається знайти роботу або економіста, або бухгалтера …але поки безрезультатно.
Олена, жителька Черкас:
Дають направлення, але швидко вони зайняті, можна сказати, постійно. Сама теж дзвоню, шукаю …але наче і звільняється місце, але одразу воно зайняте.
На широкомасштабну війну ринок праці в Черкасах відреагував поступово. З квітня кількість людей, які шукають роботу зросла майже вдвічі, констатують у міському центрі зайнятості. Зараз роботодавці шукають здебільшого працівників робітничих та медичних спеціальностей.
Кухар, виробник сиру, швачка - дуже актуальна зараз вакансія "швачка". Начальник лабораторії до речі, фельдшер.
Хоча і таких вакансій не багато. На сьогодні - на одне вільне робоче місце у центрі зайнятості претендує дванадцятеро людей. Такого ще не було, каже директорка Оксана Щербак. Тому багатьом відвідувачам вже зараз пропонують хоча б тимчасову зайнятість.
Оксана Щербак, директор Черкаського міського Центру зайнятості:
Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, тимчасова зайнятість - це така додаткова можливість отримати додатковий дохід перебуваючи на обліку й отримати два доходи одночасно. Є такі можливості й людина може перебувати у трудових відносинах протягом пів року.
В цілому ж по області - статистика з безробіття значно краща. Це пов'язано з тим, що Черкащина - аграрний регіон і сільгоспвиробники скорочень не проводили. Хоча негативні тенденції все ж існують.
Наталя Гудименко, начальник відділу статистики Черкаського обласного центру зайнятості:
Взагалі то отримали таку інформацію від роботодавців області, що ринок праці скоротився суттєво, десь відсотків на 50. Багато підприємств не зачинились, а призупинили свою роботу, або працюють у зменшеному режимі, в менших обсягах. Кількість роботодавців, які з нами співпрацювали зменшилась на 37 відсотків.
Зараз у центрах зайнятості покладаються на підприємства, які вдалося вивезти на Черкащину із зони бойових дій. Вони налагоджують роботу і починають підбирати персонал. Можливо це зможе вирівняти ситуацію із безробіттям.
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Цьогоріч тамтешнім аграріям доволі складно: все через несприятливі погодні умови, дороге паливо та невизначеність з ринками збуту. Втім, фермери не сумують та настрій - абсолютно бойовий.
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Бо ж саме за останні місяці кількість людей, які шукають роботу зросла майже вдвічі, констатують у міському центрі зайнятості.
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