У ворога великі втрати під Слов'янськом і Бахмутом, окупанти деморалізовані - Генштаб [ Редагувати ]
На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили спробу наступу росіян в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки - окупанти з втратами відійшли. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 червня.
- На Сіверському напрямку окупанти продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах російської федерації. Ворог обстріляв з артилерії позицій наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку противник підвозить боєприпаси своїм підрозділам і поповненює втрати.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів.
- На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.
- На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.
- На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
- На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.
- На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.
- Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.
- З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.
- Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 16-и крилатих ракет морського базування "Калібр".
- Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України.
Нагадаємо, що російська армія повністю захопила Сєвєродонецьк на Луганщині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер міста Олександр Стрюк.
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