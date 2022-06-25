Сєвєродонецьк перейшов під контроль окупантів - мер [ Редагувати ]
Російська армія повністю захопила Сєвєродонецьк на Луганщині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер міста Олександр Стрюк.
Українські захисники відійшли на більш підготовлені позиції - до сусіднього Лисичанська.
Наші військові мали відійти на більш укріплені оборонні позиції, які дозволять надалі вести оборону і збережуть життя нашим військовим.
Лисичанськ є більш укріпленим через свою географічну позицію і висоту, на якій він знаходиться, тому, ймовірно, так, але більшого сказати не можу.
За словами мера, окупанти вже "наводять свої порядки" - призначили якогось "коменданта" міста, він намагається зібрати якийсь "актив".
Станом на 25 червня виїхати з міста можна лише на підконтрольну окупантам територію.
Людям, які більше трьох місяців ховались в укриттях "Азота", необхідна психологічна допомога, однак росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети.
Утримувати Сєвєродонецьк надалі не мало особливого сенсу, заявив в ефірі телемарафону пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.
Сенс відведення полягає в тому, щоб зберегти життя наших солдатів, які зараз відповідають за оборону цього міста.
Він додав, що ситуація у Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, "яке практично було стерте окупантами з лиця землі".
Нагадаємо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше попередив, що українські захисники можуть відійти з Сєвєродонецька на нові більш вигідні позиції.
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