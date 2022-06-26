Сьогоднішній ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку росії і сигнал до зустрічі лідерів "Великої сімки".

Про це повідомляє колишній прем'єр Швеції, співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт в Twitter.

"Важко розглядати ранковий ракетний обстріл житлових районів Києва як щось інше, як навмисну російську ескалацію і сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.