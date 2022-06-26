Сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7: екс-прем'єр Швеції про ракетний удар по Києву [ Редагувати ]
Сьогоднішній ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку росії і сигнал до зустрічі лідерів "Великої сімки".
Про це повідомляє колишній прем'єр Швеції, співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт в Twitter.
"Важко розглядати ранковий ракетний обстріл житлових районів Києва як щось інше, як навмисну російську ескалацію і сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.
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