Генштаб повідомив про новий успіх ЗСУ на Донбасі [ Редагувати ]
Окупанти проводять облаштування нових позицій у районі Миколаївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські захисники тим часом вчергове зірвали плани окупантів і зупинили ворожий наступ.
На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.
"Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
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