Обстріл Кременчука: ракета влучила у людне місце [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку палає один з торгових центрів. Офійно повідомляється про влучання у людне місце.
Про це повідомляє мер Кременчука Віталій Малецький.
"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА", - написав Малецький.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Кременчуці палає ТРЦ.
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