Найбільший виробник армійських бронежилетів в країні потребує допомоги. Львівський Оборонний Кластер об'єднав експертів з балістики, тактичного спорядження, промисловців і волонтерів, які задалися ціллю забезпечити Сили оборони України якісними та перевіреними бронежилетами.

Виробниче об'єднання волонтерське, не комерційне.

На сьогоднішній день вже укомплектовано понад 50 000 бронежилетів. Всі вони БЕЗКОШТОВНО передаються до ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонників, Нацполу, рятувальників, медиків та інших професіоналів, які боронять нашу країну або працюють на передовій.



Кожна партія перевіряється по 4-му класу за ДСТУ.

Виробничі потужності - 1500 одиниць на добу.

Собівартість виробництва бронежилета - близько 5000 грн. Для того аби продовжувати виробляти броню для наших Захисників, потрібно постійно закуповувати кілометри матеріалів і тонни бронесталі.

Долучайтесь до допомоги ЛОКу разом з нами.