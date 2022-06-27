Після ракетного удару рашистів по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні. Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних.

У ДСНС повідомили, що триває гасіння пожежі та розбирання завалів у будівлі ТЦ Кременчука. На місці працюють 383 рятувальників і 57 одиниць техніки.

Очільник Полтавської ОВА Павло Лунін виклав у мережу фото з місця трагедії.

Нагадаємо, що у Лисичанську 27 червня окупанти обстріляли з "Градів" людей в черзі за водою: 8 загиблих, 21 поранений.