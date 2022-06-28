Прокуратура перевірить дії службових осіб торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. Вони мали забезпечити евакуацію під час ракетного удару. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Натепер 21 людину вважають зниклою безвісти внаслідок ракетного обстрілу Кременчука. 18 людей загинули, 59 постраждали. Ворог поцілив у торговельний центр "Амстор" напередодні. Усе, що відомо про трагедію на цей момент, ми зібрали в сюжеті.

На місці ворожої атаки по торговельно-розважальному центру у Кременчуці досі тривають рятувальні роботи. Встановити особи загиблих, яких надзвичайники знайшли під завалами, поки що не вдалося - їхні тіла сильно обгоріли. На ідентифікацію піде кілька днів - зазначають у МВС. Водночас слідчі вже з'ясували, ХТО САМЕ вчинив цей шокуючий злочин.

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ України:

І вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який і здійснив постріли фатальні. Тут немає бункерів і складів зі зброєю, тут немає нічого, щоб загрожувало будь-кому з військових. Це цільне влучення в цивільний об'єкт.

В мережі з'явилася телефонна розмова співробітника ТРЦ, якому вдалося вижити після ворожого удару. Він каже - вийшов на хвилинку на вулицю, це його й врятувало.

Люди запрыгивали в машины и уезжали, часть людей помогали перевязывать раненных. Чтобы ты понимала, почему мы вырывали двери, их искарежило так, но дверная рама, стекло выбило, но осколки стекла торчали из рамы. Зашел к дверям и вижу как выходит ребенок в крови, за ним следом выходит женщина в крови.

Чоловік не став тікати - він зайшов до магазину, щоб допомогти колегам. Усе довкола було у вогні.

Співробітник торговельно-розважального центру:

Я понимаю, что я ничего не сделаю, у меня ни огнетушителя, ничего нет, отхожу назад и начинает бытовая химия взрываться. Говорили, что пришла девушка впервые на работу в ТРЦ? Да, да. Это ее был первый день у нас в Еве, она в реанимации.

У МВС наголошують - уникнути великої кількості жертв і постраждалих можна було б, якби працівники та відвідувачі закладу не проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ:

Дії адміністрації будуть предметом окремого розслідування і я зараз це коментувати не буду - це буде проведене відповідне дослідження. Але я хочу звернутися до всіх, як держорганів, так і приватних структур торгівельних центрів – обовʼязково потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги - це ваша безпека, ваших працівників.

Атаку на мирний об'єкт, у якому перебувало близько тисячі людей, засудили міжнародні політики. Не став мовчати й король жахів Стівен Кінг.

Вчинки армії РФ - це терористичний акт. Слава Україні!

Протягом усього дня до скверу, що неподалік зруйнованого торговельно-розважального центру, люди несуть квіти та іграшки. Найближчі три дні у Кременчуці будуть днями жалоби за загиблими у страшній трагедії.