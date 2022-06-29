Війна в Україні має закінчиться через діалог - за столом переговорів, однак на умовах Києва. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції на полях саміту НАТО в Мадриді.

Ця війна, як і більшість інших війн, колись закінчиться за столом переговорів. Але важливо, щоб Україна змогла домовитись на своїх умовах. І тому ми знаємо, що існує дуже тісний зв'язок між тим, чого вони можуть досягти за столом переговорів, і їхньою силою на полі бою.

Столтенберг зазначив, що союзники готуються до затяжного збройного конфлікту.

Війни непередбачувані, але ми маємо бути готовими до довгострокової перспективи.

Читайте також НАТО збільшить присутність у Східній Європі до 300 тисяч військовослужбовців

На питання про те, чи зможе Україна після завершення війни вступити до НАТО, як Фінляндія та Швеція, Єнс Столтенберг заявив, що "двері в НАТО залишаються відчиненими".

19 червня генсек НАТО закликав союзників підготуватися до того, що бойові дії в Україні можуть тривати кілька років. Про тривалу війну попереджав і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Нагадаємо, що країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет військової допомоги для України.