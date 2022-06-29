Генсек НАТО зробив заяву про завершення війни в Україні [ Редагувати ]
Війна в Україні має закінчиться через діалог - за столом переговорів, однак на умовах Києва. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції на полях саміту НАТО в Мадриді.
Ця війна, як і більшість інших війн, колись закінчиться за столом переговорів. Але важливо, щоб Україна змогла домовитись на своїх умовах. І тому ми знаємо, що існує дуже тісний зв'язок між тим, чого вони можуть досягти за столом переговорів, і їхньою силою на полі бою.
Столтенберг зазначив, що союзники готуються до затяжного збройного конфлікту.
Війни непередбачувані, але ми маємо бути готовими до довгострокової перспективи.
На питання про те, чи зможе Україна після завершення війни вступити до НАТО, як Фінляндія та Швеція, Єнс Столтенберг заявив, що "двері в НАТО залишаються відчиненими".
19 червня генсек НАТО закликав союзників підготуватися до того, що бойові дії в Україні можуть тривати кілька років. Про тривалу війну попереджав і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Нагадаємо, що країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет військової допомоги для України.
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