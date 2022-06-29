Війна в Україні: що відбувається на фронтах 29 червня [ Редагувати ]
Російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ - Бахмут. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 29 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.
- На Харківському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.
- На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.
- На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ - Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.
- На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв з артилерії район Тетянівки.
- На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
- На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.
Нагадаємо, що Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі".
по темі
Під Харковом українські воїни відбили штурмові дії та змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Під Слов’янськом наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка
Російські окупанти намагаються оточити підрозділи ЗСУ в районі Лисичанська та блокувати місто з півдня та південного заходу, закріплюючись на південь від Лисичанського нафтопереробного заводу. Також ворог має частковий успіх на напрямку Роти - Вершина під Бахмутом, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40
На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили спробу наступу росіян в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки - окупанти з втратами відійшли. Водночас у Генштабі визнали, що були змушені залишити Сєвєродонецьк
Українські війська зупинили наступ російських військ у напрямку південної околиці Лисичанська, ворог тисне на Сєвєродонецьк, там тривають бої. Також ЗСУ відбили атаку росіян поблизу Долини та Богородичного на захід від Святогорська. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 23 червня
На Луганщині на південь від Лисичанська російські війська захопили селища Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай