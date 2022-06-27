У рамках посилення бойових груп на східному рубежі НАТО збільшить чисельність сил реагування з 40 тис. до 300 тис. військовослужбовців. Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті альянсу в Мадриді.

Ми трансформуємо сили швидкого реагування НАТО і збільшимо їхню чисельність до більш ніж 300 тис. осіб.

Столтенберг уточнив, що збільшення передових груп НАТО на сході з батальйонного до бригадного рівня проходитиме поетапно та відповідно до потреб кожної конкретної країни, де розташовані ці з'єднання.

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Спільно зі збройними силами цих країн війська НАТО організовуватимуть навчання. Після посилення східного рубежу, за словами генсека, альянс матиме більше можливостей в організації протиповітряної оборони.

Після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого НАТО подвоїло військову присутність на своїх східних рубежах. Зокрема, кількість бойових груп НАТО зросла до восьми. Востаннє альянс нарощував присутність у Східній Європі у 2014 році на тлі окупації Криму.

Нагадаємо, що в Офісі президента заявили, що Україна поки не буде робити кроки щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць.