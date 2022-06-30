Війна в Україні: що відбувається на фронтах 30 червня [ Редагувати ]
Російські війська обстрілюють позиції українських військ в районі Лисичанська. Ворог веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
Наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод ЗСУ зупинили та змусили окупантів відійти. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 30 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного з загонів спеціального призначення в районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи збройних сил республіки білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.
- На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.
- На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки й Одноробівки та ракетного удару по місту Харків. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка - Дементіївка українські воїни одразу придушили.
- Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10"” поблизу Прудянки та Руської Лозової.
- На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке - Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
- Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.
- На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.
- На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
- Ворог вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка - Лисичанськ.
- Наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
- На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.
- Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка - Спірне, Володимирівка - Покровське, Доломітне - Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках воргг здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".
- На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Нагадаємо, що після атаки ЗСУ російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.
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