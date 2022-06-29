До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай в Telegram.

Саме ж місто нагадує Сєвєродонецьк, де на початку штурму міста теж горіли дім за домом.

Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей - 14-ти та 15-ти років, які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження.

Він зазначив, що окупанти не зупиняються ні перед чим.

Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру.

За його словами, зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка - Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганської та Донецької областей поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.