У четвер, 30 червня, було опубліковано відео вибиття російських окупантів зі Зміїного. Українські бійці за допомогою САУ "Богдана" звільнили острів від ворога. Про це повідомляється на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Разом до Перемоги!

САУ "Богдана" - це перспективна українська колісна самохідна гаубиця, із стовбуром калібру 155 мм. Вона стала першою українською САУ, розробленою під "натівський" калібр 155 мм. Ця САУ може бити максимально на дальність до 50 км.