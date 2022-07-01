Україна запровадила візовий режим для росіян [ Редагувати ]
З 1 липня Україна запровадила візовий режим для громадян росії. Це рішення було ухвалено у відповідь на російське збройне вторгнення.
Росіяни можуть оформити українські візи у візових центрах VFS Global у восьми містах:
- Москві;
- Санкт-Петербурзі;
- Єкатеринбурзі;
- Калінінграді;
- Казані;
- Новосибірську;
- Ростові-на-Дону;
- Самарі.
Наявність візи не гарантує росіянам в'їзд до України. Остаточне рішення прийматимуть співробітники Держприкордонслужби.
Москва погрожувала, що відповість на візовий режим з Україною з урахуванням "національних інтересів і гуманітарної складової".
11 лютого на сайті президента України опублікували петицію про запровадження візового режиму для громадян країни-агресора. У травні український президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу. Кабінет міністрів країни схвалив цю пропозицію 17 червня.
Нагадаємо, що Чехія не видаватиме візи росіянам і білорусам до березня 2023 року. Бельгія з 1 липня не видаватиме росіянам туристичні візи.
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