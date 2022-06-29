Консульство Бельгії у росії призупинить видачу короткострокових віз, у тому числі туристичних. Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР) з посиланням на компанію-оператора візових центрів VFS Global.

З 1 липня візовий центр Бельгії прийматиме заяви лише на студентські візи, робочі візи, візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до країни до 31 серпня.

Це означає, що візовий центр Бельгії перестане приймати заяви на отримання короткострокової візи, тобто на перебування менше ніж 90 днів.

Нагадаємо, що Чехія не видаватиме візи росіянам і білорусам до березня 2023 року.